Denizin ortasında dudak dudağa yakalanmışlardı! Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir açıklaması

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir yaz aylarında denizin ortasında dudak dudağa yakalandı. Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

İlişkilerini noktaladıkları konuşulan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir iddialara bu zamana kadar sessiz kaldı. Afra Saraçoğlu doğum günü için düzenlediği parti öncesinde kendisine sürekli Mert Ramazan Demir'in sorulmasından rahatsız oldu.

"HİÇ GEREK YOK BÖYLE ŞEYLERE"

Saraçoğlu, Mert Razaman Demir'le aşk sorusuna "Yani ben artık bir son nokta koymak istiyorum çünkü artık daha fazla gündeme de gelmek istemiyorum konuyla ilgili. Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok" diyerek tüm iddialara noktasını koydu.

Ayrıca muhabirlerin "Ayrılık sebebi ne?" soruları karşısında rahatsız olan Afra Saraçoğlu, "Hiç gerek yok arkadaşlar böyle şeylere" diyerek konuyu kapattı.







