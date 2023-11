Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’ni Bakan Ersoy hizmete açtı

Denizli’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımıyla yapımı tamamlanan Denizli İl Halk Kütüphanesi’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında kütüphanelerin önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, “Denizli’ye kazandırdığımız yeni bir eserin, yeni bir hizmetin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Verilmiş sözleri yerine getirerek, sonuçlandırılmış bir eylem ve eserle insanımızın karşısına çıkmak daima büyük bir mutluluk ve huzur vesilesi olmuştur. Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’ni de bu duygularla hizmete almaktayız. Ülkemizdeki kütüphane algısını kırmak; kütüphaneleri sadece ödev, araştırma, tez gibi zorunlu sebeplerle ve belirli dönemlerde kullanılan mekânlar olmaktan çıkarmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. İnşa ettiğimiz her bir kütüphaneyi; ister sil baştan yeni bir eser yapalım ister var olan kütüphanelerimizi yenileyelim, aklımızda ve önceliğimizde hep bu hedef var” dedi.

"TEMENNİLERİMİZİ SÖZDE BIRAKMAYIP ESERLERE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜMÜZÜ GÖREBİLİRSİNİZ"

Kütüphane yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Bakan Ersoy, “İstiyoruz ki kütüphaneler okuma alışkanlığı olanların gittiği yer olmaktan öte insanlara okuma alışkanlığı kazandıran yerler olsun. Sosyal imkanları ve donatılarıyla, düzenlenen kültür-sanat etkinlikleriyle zorunlu geçirilen zamanların değil özellikle zaman ayrılan ve keyifle geçirilen anların mekânı olsun. Her yaştan ve kesimden insanımıza hizmet sunabilsin, hayatın her anında ulaşılabilir olsun. Şöyle bir baktığımızda, hamdolsun bu temennilerimizi sözde bırakmayıp eserlere dönüştürdüğümüzü görebilirsiniz. Bunu söylerken, örneğin Rami Kütüphanesi gibi özellikle bu konseptte inşa ettiğimiz, beklentileri de aşan muazzam projelerden bahsetmiyorum. Her bir kütüphanemiz kültür-sanat etkinlikleriyle, atölyelerle, konferanslarla, seminerlerle, eğitimlerle hemen her insanımızın ilgisine hitap eden, sosyal birer yaşam alanına dönüşmüştür, dönüştürülmektedir. Bunun yanında farklı amaçlarla hayata geçirdiğimiz diğer marka eserlere de kütüphane ayrıcalığı eklemekten geri durmuyoruz” diye konuştu.

"KÜTÜPHANELERE GİDİLMEMESİ İÇİN BİR BAHANE, BİR SEBEP BIRAKMADIK"

Türkiye’de son dönemde tamamlanan kütüphane projeleri hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, “Son yıllarda inşa ettiğimiz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası gibi marka projeler, bünyelerindeki ihtisas kütüphaneleri ile de benzerlerinden ayrışıyorlar. Bu kadarla da yetinmedik. Kütüphaneleri hayatın akışına dahil edelim istedik. Alışveriş merkezlerine, havaalanlarına, tren garlarına kütüphanelerimizi açtık. Bebek ve çocuk kütüphanelerini devreye aldık. Var olan kütüphanelerimizde okul öncesi için benzer bölümler oluşturduk. Gezici kütüphanelerimizin sayısını artırdık ki ulaşamayanlara da biz ulaşalım. Sözün özü kütüphanelere gidilmemesi için bir bahane, bir sebep bırakmadık. Tam aksine gitmek için artık her türlü sebep var. Her fırsatta söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Benim ricam anne-babalarımızın bu noktada devreye girmesidir. Lütfen çocuklarınızla beraber kütüphanelerimize gelin. Buradaki etkinliklere katılın. Düzenlenen atölyeler de onların deneyimleyerek öğrenme fırsatlarından faydalanmasını sağlayın” ifadelerini kullandı.

"SUNDUĞUMUZ BÜTÜN BU İMKÂN VE HİZMETLERLE ÇOCUĞUNUZUN KÜTÜPHANE VE KİTAP SEVGİSİNİ GELİŞTİRİN"

“Sanatsal etkinlerle, kültür ve sanatı mümkün olan en erken yaşta onların hayatına dahil edin" çağrısında bulunan Bakan Ersoy, "En önemlisi, sunduğumuz bütün bu imkân ve hizmetlerle çocuğunuzun kütüphane ve kitap sevgisini geliştirin. Merak eden, araştıran, öğrenen ve kendisini çok yönlü geliştiren bir birey olarak yetişmesine, yani gerçek anlamıyla okuyan bir insan olmasına ön ayak olun. Genel olarak kütüphanelerimizi bu kadar anlatmışken Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanemiz neler sunuyor onu da özellikle ortaya koyalım ki sözlerimizin arkasındaki gerçekleri herkes görsün. Öncelikle bu proje ciddi bir geliştirme ve kapasite artırımını beraberinde getirdi. Öyle ki eski kütüphanemiz 690 metrekare alanda hizmet veriyordu biz bunu 6369 metrekare ile yeni binamızda neredeyse dokuz buçuk katına çıkardık. 900 kişiye hizmet verme kapasitesiyle bu eser konuşmamın başında sözünü ettiğim hemen her özelliği de bünyesinde barındırıyor” şeklinde konuştu.

Kütüphanenin özellikleri hakkın bilgi veren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yetişkin, çocuk, okul öncesi ve bebek bölümleri var. 7-24 açık olan salonumuzun yanı sıra çalışma salonları, çok amaçlı salon, bireysel ve grup çalışma odaları, eğitim sınıfları, sessiz okuma salonu, konferans salonu, sergi-fuaye salonu gibi bölümleriyle yine kütüphanemiz farklı ihtiyaçlara cevap verecek. Dahası da var. Engelli bölümü, süreli yayınlar salonu, resim-müzik atölyesi, ahşap maker atölyesi ve toplum atölyesi ile farklı etkinliklerde her kesimden ve yaş grubundan insanımızı burada ağırlayacağız. Bütün bunlardan faydalanırken de bebek bakım odası, oyun salonu, kafeterya ve bay/bayan mescitleri gibi diğer sosyal donatılar sayesinde, ihtiyaçlarınızı başka bir yere gitmenize gerek kalmadan karşılayabileceksiniz. Cumhuriyet’imizin 100. yılında ülkemize 100 kütüphane daha kazandırmayı kendimize hedef seçmiştik. Bu kapsamda yurdumuzun dört bir köşesinde yeni kütüphane binaları inşa ettik ya da temin ettiğimiz binaları projelendirerek kullanıcı ihtiyaçları ile tam uyumlu kütüphaneler oluşturduk. Yıl sonunda inşallah hedefimize ulaşmış olacağız. Denizli, Cumhuriyet’imizin 100. yılına özel bu projemizde 85’inci kütüphaneye ev sahipliği yapmış oluyor. İlimize böylesi bir eser kazandırmış olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İnanıyorum ki Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanemiz vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet edecek, şehrimizdeki sosyal yaşamın bir cazibe merkezi olacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Bakan Ersoy tarafından yapılan Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi açılışına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve protokol üyeleri katıldı.