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Denizli Acıpayam'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.04.2019 08:48 | Son Güncelleme

Son dönemde art arda depremlerin yaşandığı Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde sabah saatlerine öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi. Kazada 22'si öğrenci olmak üzere 34 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.

Denizli Acıpayam'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi

Antalya yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen Öz Antalya Tur'a ait 07 GCR 07 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp yan yattı.

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Kazada, otobüste bulunan 22 ortaokul öğrencisi, 4 öğretmen, 5 veli, 1 rehber ve 2 şoför yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 1’i ağır 34 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli acıpayam kaza

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Salak misiniz siz ya? sanki deprem olmus da yarali varmis gibi haber yapiyorsunuz. bu mu habercilik!
öyle saçma bir başlık atmışsın ki dedim herhalde her yer depreme yıkılmış trafik kazası yazamadin yani
Türkiye de habercilik işte.Depremle bu kazanın ne alakası var.Yaralılara geçmiş olsun.
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