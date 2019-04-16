Denizli Acıpayam'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi

Antalya yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen Öz Antalya Tur'a ait 07 GCR 07 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp yan yattı.
Kazada, otobüste bulunan 22 ortaokul öğrencisi, 4 öğretmen, 5 veli, 1 rehber ve 2 şoför yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 1’i ağır 34 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.
DHA
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