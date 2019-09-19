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Denizli'de akılalmaz kaza! Bir anda kontrolden çıkıp 11 araca çarptı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 19.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

Denizli’de bir otomobilin kontrolden çıkarak 11 araca çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lise Caddesi üzerinde dün gece meydana geldi. Sevil Y., idaresindeki 20 ABH 633 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara ardından önünde seyir eden Senem A., yönetimindeki 20 AB 630 plaklı lüks araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta savrularak yol ortasında durdu.

Akıl almaz kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıktıktan sonra önce park halindeki araçlara ardından lüks araca çarpması yer alıyor.

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, kazada çıkan sesleri duyarak aşağı inen park halindeki otomobillerin sahipleri ise büyük bir şok yaşadı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Denizli kaza

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