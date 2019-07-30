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Denizli'de ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne böyle çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile yanındaki bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Gider (20) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Himmet Akın yönetimindeki belediye otobüsü ile çarpıştı.
Kazada sürücü Gider ile otomobildeki Eralp Akıncı (26) ağır yaralandı.

Belediye otobüsünde bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Gider ve Akıncı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Gider'in ehliyetinin bulunmadığı, kullandığı otomobilin ise kendisine ait olmadığı öğrenildi.

(DHA)

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