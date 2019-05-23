Denizli'de kaçak sakatat işlenen tesise, zabıtalar kokudan girmekte zorlandı

Goncalı Mahallesi'ndeki, daha önce besihane olarak kullanılan bir tesisten kötü kokuların yayıldığı ihbarı üzerine Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, eski besihanenin hayvan sakatatlarının işlendiği tesise dönüştürüldüğünü belirledi. Hijyen koşullarının hiçe sayıldığı, kötü koku nedeniyle içeri girilmesinde bile zorlanılan tesis, zabıta ekiplerini de şaşırttı.

ŞOKE EDİCİ MANZARA

Burunlarını kapatarak içeri girebilen görevliler, tesisin sadece içi değil, bahçesinde de şoke edici manzarayla karşılaştı.

Büyükbaş hayvanlara ait sakatların işçiler tarafından sağlıksız bir ortamda ayıklanıp çorbacılara ve lokantalara satıldığı sanılırken, etraftaki kurtlar ve bahçedeki çürümüş sakatat parçaları dikkati çekti.

Bahçedeki bir kamyonun içinde ise tonlarca ağırlıkta büyükbaş hayvan bacağı bulundu. Hayvan sakatatlarının kaçak olarak işlendiği tesiste Afganistan uyruklu işçilerin kaçak çalıştığı da belirlendi.

AYNI KİŞİ HAKKINDA DAHA ÖNCE 23 KEZ İŞLEM YAPILMIŞ

Zabıta ekipleri, işletmeyi mühürlemek için tutanak hazırlarken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tesisi işleten Ali Karamürsel'e 20 bin lira para cezası kesti. Aynı kişi hakkında daha önce de 23 kez işlem yapıldığı bildirildi.

Tesis içindeki tüm sakatatlara imha edilmek üzere el konuldu. Tesisin, temizlenip, ilaçlandıktan sonra mühürleneceği bildirildi. (DHA)

