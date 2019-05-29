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Denizli'de, yaralı domuz ortalığı birbirine kattı

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GÜNDEM  | 29.05.2019 04:41 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalılık alandan gelen gürültüler ve yaralı ihbarı üzerine arama yapan polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sonuca ulaşamadı. Ekipler bölgede yaralı bir domuz olduğunu tespit etti. Bir ayağı aksadığı görülen domuzun kaçma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi.

GÜRÜLTÜNÜN VE SESLERİN DOMUZDAN GELDİĞİNE KANAAT GETİRİLDİ

Mevlana Caddesi kenarında bulunan alanda manzarayı izleyerek vakit geçiren vatandaşlar, çalılık alanın içerisinden büyük bir gürültüyle seslerin duyulduğunu, bir kişinin yaklaşık 30 metre yükseklikteki yamaçtan aşağıya yuvarlandığını ileri sürerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgede el fenerleriyle yaklaşık 1 saat boyunca arama yapmasına rağmen herhangi bir ize rastlayamadı. Ancak ekipler, olası bir düşme olayına karşı çevrede belirlenen noktaları da didik didik aradı.

Daha sonra ağaçlık alanda bulunan yaralı bir yaban domuzu bölgeden kaçarak uzaklaştı. Ekipler arama çalışmalarını sonlandırırken, vatandaşların duyduğu gürültünün ve seslerin domuzdan geldiğine kanaat getirildi.

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Bir ayağı aksadığı görülen yaban domuzunun ormanlık alandan kaçarken ki görüntüsü, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA/AA)


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Anahtar Kelimeler:
Denizli domuz

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