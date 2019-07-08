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Denizli'deki minibüste genç kıza taciz skandalında yeni gelişme

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

Denizli'de ilçe seferini yapan minibüsteki 15 yaşındaki kızı taciz ettiği ve yolculara bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli'deki minibüste genç kıza taciz skandalında yeni gelişme

Edinilen bilgilere göre olay, Kale ilçesi ile Denizli kent merkezi seferini yapan minibüste pazar günü saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, minibüse alkollü olarak binen A.A. (50), yüksek sesli konuşup yolcuları rahatsız etmeye başladı. Ardından sürekli yer değiştiren ve alkol kokan A.A. ile mi minibüse binen öğrenciler arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre A.A., tartışmada kız öğrencilerden Ş.E.'yi (15) elle taciz etti. A.A., sonrasında cebinden çıkardığı bıçağı yolculara gösterip diğer cebine koydu. Durum jandarma ekiplerine bildirildi.

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Minibüsü Cankurtaran mevkisinde kısa sürede durduran jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli A.A.'yı karakola götürdü. Ş.E. ise yanındaki bir yakını ile karakola gidip A.A.'dan şikayetçi oldu.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Cinsel Taciz

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