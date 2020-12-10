Denizli gezilecek yerler: en iyi 9 yer

Denizli içinde barındırdığı doğal güzellikleriyle, tarihi mirasıyla yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerini yılın her dönemi ağırlıyor. Belki Denizli'nin denizi yok ama insanların akın akın görmeye geldiği Pamukkale'si var, mağaraları, şelaleleri, gölleri var. Sayfalar dolusu yazılabilecek bir tarihi mirası topraklarında taşıyor. Denizli gezilecek yerler listesi huzurlarınızda... PAMUKKALE TRAVERTENLERİ Elbette Denizli gezilecek yerler listesinin en başında, kaplıcalar ve mineralli kaynak sularınca zengin olan bölgenin en ikonik doğal oluşumu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Pamukkale Travertenleri geliyor. Binlerce yıldır romatizma, deri hastalıkları ve daha bilimum sorunlara deva olmasıyla biliniyor. Pamukkale Travertenleri, Denizli merkeze 20km uzaklıkta Pamukkale ilçesine bağlı. HİERAPOLİS ANTİK KENTİ Buraya ilk defa gidiyorsanız ve daha önce fotoğraflarını da görmediyseniz büyülenmeniz muhtemel, benden söylemesi. :) Hierapolis Antik Tiyatrosu günümüze en sağlam şekliyle ulaşabilmiş nadir antik tiyatrolardan. İnanılmaz görkemli bir sahne binası, mitolojik kabartmaları ve oturma bölümüyle mutlaka görülmesi gereken önemli antik tiyatrolardan. Tiyatronun merdivenlerinde soluklanıp, bol bol fotoğraf çekmeyi ve inanılmaz akustiğini test etmeyi ihmal etmeyin.

Hierapolis Antik Kenti, Kleopatra Havuzu, Hierapolis Arkeoloji müzesi ve Pamukkale travertenleri aynı alan içerisinde bulunuyor. Pamukkale giriş ücreti 2020 için 80 TL, müze kartınız varsa ücretsiz gezebilirsiniz. Pamukkale’ye giriş yapılan tüm kapılarda müze kart çıkartılabiliyor. KLEOPATRA HAVUZU Burası 23 yüzyıllık tarihi bir havuz. Zamanında meydana gelen bir deprem şehrin ortasında bir çukur açılmış, şehrin içindeki sütunlar da bu çukura devrilmiş. Termal sular da içini doldurunca bu havuz oluşmuş. Bu termal havuzda yüzmek mümkün. Pamukkale travertenler- Hierapolis antik kenti için ödediğiniz giriş ücreti buradaki yüzme seçeneğini kapsamıyor. Havuzu görebilirsiniz, ancak yüzmek isterseniz ayrı bir ücret ödemeniz gerekiyor. İster yüzün ister sadece fotoğraflayın ama ne yapıp edip burayı mutlaka görün derim. LAODİKEİA ANTİK KENTİ 5 kilometrekarelik bir alana yayılan Laodikeia’nın Hıristiyanlık dünyasında önemli bir yeri var. Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden biri burada bulunuyor ve kent kutsal hac merkezi olarak da kullanılmış. Benim burada en beğendiğim yer kilisenin içindeki mozaikler ve Laodikya Tapınağı’nın hemen arkasında bulunan cam teras. Tarih ayaklarınızın altındayken ve onu bu kadar net görebiliyorken muazzam hissediyor insan ???? Laodikeia antik kentinde müze kart geçerli. Kartı olmayanlar burada kart da çıkartabilir. Laodikeia Antik Kenti giriş ücreti ise 25 tl.

TRİPOLİS ANTİK KENTİ Burası Denizli’nin merkeze 40 km. uzaklıktaki ilçesi Buldan’a bağlı Yenicekent Kasabası ve Menderes Nehri arasındaki yamaç üzerinde kurulmuş önemli bir antik kent. Kuruluş tarihi net değil fakat yapılan kazılarda bulunan kalıntılara göre Tripolis’te kent hayatı Geç Neolitik- Erken Kalkolitik Dönem’e (MÖ 5500) kadar uzanıyor. Konum olarak Frigya – Lidya ve Karya Uygarlıkları kesişiminde bulunduğundan ticaret sayesinde zenginleşme avantajı yakalamış bir kent. Burası da depremlerden nasibini almış. Günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış çoğu yapı da MS 1-3 yy Roma Dönemi’nden kalma. Zaten kent en ihtişamlı devrini de bu dönemde yaşamış. Hierapolis ve Laodikeia kadar görkemli değil ama vaktiniz varsa Denizli gezilecek yerler listenize dahil edebilirsiniz. IŞIKLI GÖLÜ Denizli gezilecek yerler listemize Çivril’e bağlı Işıklı Gölü ile devam ediyoruz. Bu göl hem su kuşlarının üreme alanı, hem bir balık çiftliği, hem sulama alanında kullanılan bir tatlı su kaynağı hem de Denizlililer için alternatif bir pazar kaçamağı yeri. Mayıs başında Denizli'ye gitme şansınız olursa göl yüzeyi silme nilüferlerle kaplı oluyor. Tam fotoğraflamalık. Göl, Çivril merkeze 17 km 20 dk uzaklıkta. Buraya arabayla gelmek için, Çivril’den Isparta-Uşak Karayolu’ndan yaklaşık 8 km gidip Işıklı Kasabası’na geliyorsunuz. Sonra bir 9 km daha Güney yönüne devam edip göle varıyorsunuz.