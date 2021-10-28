YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

28.10.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü ileri sürülen amca jandarmaya teslim oldu.

İddiaya göre, Akçapınar Mahallesi'nde yaşayan Hasan A. (19) ile amcası Mustafa A. (55) arasında lavanta tarlasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda amca, yanındaki av tüfeğiyle yeğenine doğru rastgele ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralandığı belirtilen Hasan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden ayrılan Mustafa A. daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergileyecekUluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergileyecek
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 28 Ekim Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:18
Öğle
12:52
İkindi
15:50
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

Cadde Eczanesi
Merkezefendi
Kaytan Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Bilge Eczanesi
Pamukkale
Candan Eczanesi
Pamukkale
Zeynep Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.