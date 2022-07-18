Denizli'de düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi taburcu edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dün düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, gelin, Çivril ilçesindeki babaevinden ayrılırken kız tarafı, gelenek uyarınca damadın yakınlarından para istedi.

Paranın yeterli görülmemesi üzerine iki taraf arasında çıkan kavga, araya girenlerce yatıştırıldı. Damadın yakınları, Akhan Mahallesi'ndeki düğün salonuna kız tarafından kavgaya karışanların girmesine izin vermedi.

Burada çıkan kavgada İ.Ç. (55), F.Ç. (26) ile K.E. (32), bıçak darbeleriyle hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olaylara rağmen düğünün tamamlandığı, gelin ile damadın dünyaevine girdikleri öğrenildi.

Tedavileri tamamlanan yaralılar, taburcu edildi.

Polis, yaralıların ifadelerine başvurdu.



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