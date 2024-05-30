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Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA AA
30.05.2024 07:53
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre O.Y. (28), 20 ATS 75 plakalı otomobiliyle seyrettiği sırada başka bir otomobilin kendisini takip ettiğini fark edince Denizli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde durdu.

Otomobilinden inen O.Y'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

Sağlık ekipleri tarafından, kasığından yaralandığı belirlenen O.Y, acil servise alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgede incelemelerde bulunan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Yaralama Denizli silahlı saldırı hastane

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