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Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden otomobil durduruldu

30.03.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaputa çıkan kadın polis memurunun hafif şeklide yaralandığı olayda, daha önce 2 kez ehliyetine el konulduğu belirtilen sürücü gözaltına alındı - Otomobilin, kaputunun üstünde polis memuru varken ilerlemesi, güvenlik kamerasına yansıdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uygulama noktasında görevli kadın polis memurunun kaputuna çıkarak kaçmasını engellemeye çalıştığı otomobil, çevredekilerin yardımıyla durduruldu.

Topraklık Mahallesi'ndeki Halk Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polis memuru Ezgi Gönül, "Dur" ihtarına uymayan sürücüyü, otomobilinin kaputuna tutunarak durdurmaya çalıştı. Otomobilin ilerlemesine karşın polis memuru Ezgi Gönül, kaputu bırakmadı. Cadde boyunca bir süre ilerleyen otomobil, çevredekilerin de yardımıyla durduruldu.

Sürücü M.K. gözaltına alındı. Daha önce trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ehliyetine 2 kez el konulduğu belirtilen sürücü, işlemler için karakola götürüldü.

Hafif şekilde yaralanan polis memuru Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobilin, kaputunun üzerinde polis memuru varken ilerlediği anlar, bir güvenlik kamerasına yansıdı.​​​​​​​​​​​​​​

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