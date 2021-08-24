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Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

24.08.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 22 gün önce kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki Suriyeli uyruklu kızın bulunması için çalışma yapılıyor.

Suriye'nin Halep kentinden gelerek Merkezefendi ilçesinde yaşamaya başlayan Hachüseyin Ailesi'nin 14 yaşındaki kızı Reyhan HacHüseyin'den, telafi kursuna gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kızın bulunması için polis ekipleri, geniş çaplı araştırma yürütüyor.

Gazetecilere açıklama yapan baba Cemal Hachüseyin, yaşadıkları evin bombalanması üzerine 7 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını, kızının ortaokula gittiğini ve telafi eğitimine devam ettiğini belirtti.

Kızının 2 Ağustos'ta telafi eğitimi için evden ayrıldığını, eve dönmeyince aramaya başladıklarını ve kayıp ihbarında bulunduklarını bildiren Hachüseyin, "Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Gidebileceği yerleri araştırmamıza rağmen bulamadık. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. İnşallah kızım sağ salim bulunur." diye konuştu.

Reyhan'ın 12 yaşındaki kardeşi Ahmet Hachüseyin de ablasının bulunmasını istediklerini, her gün ağladıklarını söyledi.

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