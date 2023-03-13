YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Denizli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

13.03.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Babadağ ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.B. idaresindeki otomobil, Demirli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, kendilerini takip eden ve içerisinde danışmanı ve fotoğrafçısının da bulunduğu otomobilin kaza yaptığını görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, sürücü R.B ve hafif yaralanan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Otomobildeki kişilerin milletvekili Özkan'ın programını takip etmek için ilçeye gittikleri öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de tabancayla karısını vurarak öldüren kişi intihar girişiminde bulunduDenizli'de tabancayla karısını vurarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Adıyaman'da yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi görüntülendiAdıyaman'da yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi görüntülendi
İzmir'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Cahit Özkan Otomobil ak parti kaza şarampol

Denizli Namaz Vakitleri 13 Mart Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
13:18
İkindi
16:38
Akşam
19:15
Yatsı
20:30
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.