YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de traktörünü alevlerin arasında bırakıp yanmaktan kurtulan Köylüoğlu, o anları anlattı:

Denizli'de traktörünü alevlerin arasında bırakıp yanmaktan kurtulan Köylüoğlu, o anları anlattı:

03.08.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Traktörün ödemesi geçen yıl bitmişti. Seviniyorduk taksitlerini bitirdik diye. İşte sevincimiz kursağımızda kaldı. Alevlerin içinde kalan traktörü terk etmek zorunda kaldım" - "5-10 saniye daha terk etmesem orada kalacak, yanacaktım"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında kolları yanan Süleyman Köylüoğlu, traktörünü alevlerin arasında bırakıp kendini zor kurtardığını söyledi.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alanda etkili olan yangında ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Bazı köylüler, iş makineleri ve traktörleriyle çalışmalara katıldı.

Yangın çıktığı anda söndürme çalışmasına koşan ve traktörünün tankeri ile su taşıyan 44 yaşındaki Köylüoğlu'nun kolları ve başında yanık oluştu. Traktörü ise alevlerin arasında kalarak demir yığınına döndü.

Köylüoğlu, AA muhabirine, mahallenin yakınında yangın çıkması üzerine tankere su doldurarak traktörü ile bölgeye gittiğini söyledi.

Alevlerin olduğu bir alanda itfaiyecilerin susuz kaldıklarını ve su istediklerini dile getiren Köylüoğlu, şunları ifade etti:

"Feryat ediyorlar, su istiyorlardı. Tankerle yeni gelmiştim. Ekipler su ile yangına müdahale etsin diye gitmek zorunda kaldım. İtfaiyeci çok çabalıyordu. Oraya ulaştığımda itfaiye bir şey söyledi. Ne söylediğini tam anlayamadım ama hemen alevler saniyeler içinde yükseldi. Kollarımın eridiğini gördüm, geri gitmek istedim gidemedim. Bir iki defa manevra yaparken kollarım yandı. Sonra traktörü bırakıp kaçmak zorunda kaldım."

Çevredekilerin kendisini ambulansa götürdüklerini anlatan Köylüoğlu, "İlk müdahalenin ardından Buldan Devlet Hastanesine kaldırdılar. Sağ olsunlar orada tedavi olup hemen geri geldim. Çünkü burada evim tehdit altındaydı. Ona yardımcı olmaya çalıştık, elimizden geldiği kadar. Gece de sabaha kadar uyumadık, nöbet bekledik. İtfaiyeci arkadaşlar da sağ olsunlar çok emek verdiler. Sabaha kadar söndürme çalışmalarına devam ettiler." dedi.

- "Taksitlerini bitirdik diye seviniyorduk"

Traktörü 2013'te kredi ile aldığını belirten Köylüoğlu, "Traktörün ödemesi geçen yıl bitmişti. Seviniyorduk taksitlerini bitirdik diye. İşte sevincimiz kursağımızda kaldı. Alevlerin içinde kalan traktörü terk etmek zorunda kaldım. 5-10 saniye daha terk etmesem orada kalacak, yanacaktım. Ellerimin, her tarafımın yandığını hissediyordum artık. Kimsenin de yardıma gelme şansı yoktu. Çünkü alev her tarafımızı sarmıştı." diye konuştu.

Köylüoğlu, tarlalarındaki kekiği hasat ettiklerini ancak tütün ekili alanda zararlarının olduğunu aktardı.

- "Kurtulduğuna şükrettik"

Gözyaşlarını tutamayan Köylüoğlu'nun annesi Ümmü Köylüoğlu da "Yangını duyunca 'Koş kuzum yangına' dedim çocuğuma. Gitti oraya. İtfaiyeye su ulaştırmak isterken oradan çıkamamış. Kolları, ensesi yanmış. Motor kalmış ateşin içinde tankerle. Her şeyleri orada yanmış. Kurtulduğuna şükrettik. Motorun borcunu güçlükle ödediydi, lastiğini değiştirmişti. Motorun iskeletini görmeyeyim diye o tarafa gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Karısına ve çocuklarına dehşeti yaşattı! Polislerin geldiğini görünce...Karısına ve çocuklarına dehşeti yaşattı! Polislerin geldiğini görünce...
Denizli'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördüDenizli'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Anahtar Kelimeler:
yangın

Denizli Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:27
Sabah
06:02
Öğle
13:15
İkindi
17:04
Akşam
20:18
Yatsı
21:47

Denizli Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Denizli Eczanesi
Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Mutlu Günler Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.