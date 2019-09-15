SPOR

Denizlispor 0 - 1 Konyaspor

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 15.09.2019 22:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor deplasmanda Denizlispor'u Farouk Miya'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Konyaspor bu galibiyetle ligdeki ilk 3 puanını almış oldu.

Denizlispor 0 - 1 Konyaspor

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
9. dakikada Yukatel Denizlispor ceza sahasına sağ kanattan giren Alper'in sert şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.
13. dakikada Bergdich'in sol kanattan ortaladığı ve Rodallega'nın kafa ile müdahale ettiği meşin yuvarlağı Serkan Kırıntılı son anda kornere gönderdi.
26. dakikada orta alanda Rodallega'nın pasını alan Bergdich'in sol kanattan ilerleyerek kaleye yaptığı şut Konyaspor savunmasından döndü.
27. dakikada Miya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda Yukatel Denizlispor kalecisi Stackhowiak'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada Barrow'un ceza sahası dışından yaptığı ortada Rodallega'nın kayarak yerden vurduğu top soldan auta çıktı.
45. dakika Alper'in sağ kanattan yaptığı ortada Miya'nın kafa ile kaleye gönderdiği topu Stackhowiak yumrukla çeldi, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralı
Konyaspor'a isim sponsoruKonyaspor'a isim sponsoru
Konyasporlu Bajic evlendiKonyasporlu Bajic evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konyaspor denizlispor

En Çok Okunan Haberler

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Dünya şampiyonu İspanya oldu

Dünya şampiyonu İspanya oldu

Fatih Terim'in yardımcısından gönderme

Fatih Terim'in yardımcısından gönderme

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

Mourinho'dan Fatih Terim itirafı

Mourinho'dan Fatih Terim itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor 0 - 1 Konyaspor

Konyaspor galibiyetle tanıştı

İttifak Holding, Konyaspor'a isim sponsoru oldu

Konyaspor'a isim sponsoru

Konyasporlu Bajic evlendi

Konyasporlu Bajic evlendi

Deni Milosevic: İlk galibiyetimizi Denizlispor'a karşı almak istiyoruz

Milosevic'in gözü galibiyette

Aykut Kocaman: İlk 3 maçta istediğimiz sonuçları alamadık

''İstediğimiz sonuçları alamadık''

Ozan Can Oruç ve Levan Shengelia, Konyaspor'da

Konya'dan çifte transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.