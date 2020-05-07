Denizlispor antrenmanlara devam ediyor

Denizlispor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile 12 Haziran’da devam edilecek olan Süper Lig’in hazırlıklarını devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Uygun idaresinde ayrı gruplar halinde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman pas çalışmalarıyla son bulurken, antrenmana Madou Barrow katılmadı.
(İHA)
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