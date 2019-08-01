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Denizlispor, Bakary Sako'dan vazgeçti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.08.2019 17:39 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Bakary Sako'nun transferinden vazgeçti.

Denizlispor, Bakary Sako'dan vazgeçti

Yeşil siyahlı ekibin iki gün önce kente getirdiği Malili futbolcunun kentteki özel bir hastanede sağlık testine sokulduğu ve oyuncunun sol ayak bileğinde parçalı kırığa bağlı platinlerin bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan yönetim, futbolcu ile mali konularda anlaşamamaları üzerine transferden vazgeçtiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
denizlispor Bakary Sako

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