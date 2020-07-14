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Denizlispor Başkanı Ali Çetin galibiyeti kutladı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 14.07.2020 09:05 | Son Güncelleme

Süper Ligin 32. haftasında lig mücadelesi veren Denizlispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Denizlispor Başkanı Ali Çetin aldığı cezadan dolayı stada giremediği için galibiyetin sevincini taraftarlar ile birlikte kutladı. Çetin galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin galibiyeti kutladı

Denizlispor, Trabzonspor karşılaşmasında 2-1 galibiyeti değerlendiren Denizlispor Başkanı Ali Çetin açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, geçtiğimiz haftalarda stat içerisinde yaptığı hareketinden dolayı ceza almıştı.

Yeşil-siyahlı takımın taraftarları ile birlikte galibiyeti kutlayan Başkan Çetin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, "Zorlu bir maçtı, puana da çok ihtiyacımız vardı ve canla başla bütün teknik ekip ile futbolculara teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden. Terinin son damlalarına kadar mücadele ettiler. Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı. Bunu da başardılar zaten. Çok teşekkür ederiz onlarda geldiler burada bizle beraber canla başla mücadele ettiler hepsine teşekkür ederiz. Aşağısı baya kaynıyor ve ondan dolayı kolay değil yani. Allah herkesin yardımcısı olsun, teşekkür ederiz" dedi.

(İHA)

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