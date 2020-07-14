Denizlispor Başkanı Ali Çetin galibiyeti kutladı

Denizlispor, Trabzonspor karşılaşmasında 2-1 galibiyeti değerlendiren Denizlispor Başkanı Ali Çetin açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, geçtiğimiz haftalarda stat içerisinde yaptığı hareketinden dolayı ceza almıştı.

Yeşil-siyahlı takımın taraftarları ile birlikte galibiyeti kutlayan Başkan Çetin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, "Zorlu bir maçtı, puana da çok ihtiyacımız vardı ve canla başla bütün teknik ekip ile futbolculara teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden. Terinin son damlalarına kadar mücadele ettiler. Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı. Bunu da başardılar zaten. Çok teşekkür ederiz onlarda geldiler burada bizle beraber canla başla mücadele ettiler hepsine teşekkür ederiz. Aşağısı baya kaynıyor ve ondan dolayı kolay değil yani. Allah herkesin yardımcısı olsun, teşekkür ederiz" dedi.

(İHA)

