Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!

Denizlispor Asbaşkanı Necip İrdem ve ailesinin içinde olduğu otomobile, trafik ışığı önünde sahte plakalı bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Denizlispor Asbaşkanı, Denizli Otomobil ve Galericiler Derneği Başkanı Necip İrdem ve ailesinin içinde olduğu otomobile, kırmızı ışıkta dururken, başka otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis, otomobille kaçan kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi Denizli- Antalya yolunda meydana geldi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un Asbaşkanı Necip İrdem, eşi ve 2 çocuğuyla gittiği restorandan evine dönmek üzere otomobiliyle yola çıktı.

Bağbaşı Mahallesi'ne geldiklerinde Necip İrdem, kendisi için yanan kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada sağ taraftan yaklaşan 20 F 1491 plakalı otomobilden, İrdem ve ailesinin içinde olduğu otomobile pompalı tüfekle peş peşe 7 el ateş edildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saldırı sonrası aynı otomobille hızla kaçtı. İrdem, eşi ve 2 çocuğu ise çift korumalı olduğu belirtilen camlar sayesinde silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. İrdem'in otomobilinin sağ ön ve arka kapısı ile sağ ön camında hasar meydana geldi.