Denizlispor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. İşte kritik maçın muhtemel ilk 11'leri...
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
Karşılaşma öncesi Beşiktaş 44 puanı bulunurken Denizlispor'un ise 31 puanı var.
Denizlispor'da sakat olan Onazi ile cezalı Zeki Yavru maç kadrosunda yer almayan isimler.
Beşiktaş'ta Vida, Boateng, Douglas ve Dorukhan Toköz sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
DENİZLİSPOR
Tolgahan Acar
Tiago Lopes
Oğuz Yılmaz
Mustafa Yumlu
Bergdich
Murawski
Sacko
Olcay Şahan
Aissati
Rodallega
Estupinan
BEŞİKTAŞ
Ersin
Gökhan
Erdoğan
Victor Ruiz
Rıdvan
Atiba
Elneny
Lens
Ljajic
Nkoudou
Burak Yılmaz
Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens,2 0 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında görev yapamayacak.
Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 39 maçta siyah-beyazlılar 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın toplam 67 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 12 maçtır mağlup edemiyor.
Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 12 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 9 randevuyu ise kaybetti.
Rekabetteki son 12 maçta Beşiktaş 11 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.
Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'deki maçlarda da sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Denizli'deki 18 maçın 11'ini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.
Denizli'de siyah-beyazlıların 33 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle karşılık verdi.
İki ekip Denizli'de en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı ve kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk Beşiktaş oldu.
Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Denizli'de yapılması gereken karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.
Kruse'yi Werder Bremen de istemedi
Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi
Başarıyı tekrarlamayı hedefliyor
Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim
Yıldız isimden F.Bahçe'ye transfer sinyali
Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması
Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim
Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
Trabzonspor rekora koşuyor
Taraftar küfretti, Alanyaspor sansürsüz paylaştı!
Bir garip iddia; "İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım"
Cengiz Ünder'e dev talip
Neymar herkesi gruba ayırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum