Denizlispor'da Ogenyi Onazi takımdan ayrıldı

Denizlispor, Süper Lig'de kümede kalmak için 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de evinde oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekipte, sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle kentten ayrıldığı öğrenildi.
Onazi, devre asında Trabzonspor’dan 1 yılı opsiyonlu, 1.5 yıllık sözleşme imzalanarak kadroya dahil edilmişti.
(İHA)
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