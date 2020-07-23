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Denizlispor'da Ogenyi Onazi takımdan ayrıldı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 23.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor'da sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle kentten ayrıldı.

Denizlispor'da Ogenyi Onazi takımdan ayrıldı

Denizlispor, Süper Lig'de kümede kalmak için 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de evinde oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekipte, sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle kentten ayrıldığı öğrenildi.

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Onazi, devre asında Trabzonspor’dan 1 yılı opsiyonlu, 1.5 yıllık sözleşme imzalanarak kadroya dahil edilmişti.

(İHA)

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