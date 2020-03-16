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Denizlispor'da Recep Niyaz 1 ay yok

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 16.03.2020 11:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 3 maçı 7 puanla geçen Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sakatlığı moralleri bozdu. Yetenekli oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Denizlispor'da Recep Niyaz 1 ay yok

Gençlerbirliği karşılaşmasının 83. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan orta saha oyuncusundan kötü haber geldi. Çekilen MR sonucunda Recep'in arka adalesinde yırtık tespit edildi.

24 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Recep, teknik direktör Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle yeniden formasına kavuşmuş ve son 3 maçta sahaya 11'de çıkmıştı.

"TÜM GÜÇLÜKLERE RAĞMEN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Denizlispor'da alınan başarılı sonuçların ardından Başkan Ali Çetin, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Gidişattan son derece memnun olduğunu dile getiren Çetin, "Başarılı grafiğimizi sürdürmek istiyoruz. Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacağız. Gençlerbirliği maçını da kazanarak önemli bir engeli aştık. Tüm güçlüklere rağmen yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu armayı yüreğinde hissedenlerle hedefe yürümeye devam edeceğiz. Teknik ekibimizi ve futbolcularımızı kutluyorum" diye konuştu.

(DHA)

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