Denizlispor’da yabancılar hazır kıta

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Denizlispor, koronavirüs sürecinde 2 oyuncusunu kaybetti. Yeşil-siyahlı ekipte, lige verilen arada kaleci Stackhowiak sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı. Madou Barrow ise izinsiz olarak ülkesine gitti.
Takımdaki diğer yabancı futbolcular ise, hırsla çalışıp güç depoluyor. Takımdaki yabancı oyuncuların istekli görüntüsü, yönetimi ve teknik heyeti memnun etti. Teknik direktör Bülent Uygun, sakatlığı süren Isaac Sackey dışında eksik oyuncularının bulunmadığını belirtti. Uygun, oyuncuların form seviyelerini arttırmak istediklerini, oyuncularının disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: İHA
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