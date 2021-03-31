SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe - Denizlispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Fenerbahçe - Denizlispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

31.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Denizlispor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Fenerbahçe - Denizlispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

3 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

4 NİSAN PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler

5 NİSAN PAZARTESİ:

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Caner Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli?Caner Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli?
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Cüneyt Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den TV'lerdeki program ve dizilerle ilgili önemli öneri

Bahçeli'den TV'lerdeki program ve dizilerle ilgili önemli öneri

Anayasa Mahkemesi'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

Milli maç sonrası Caner'e olay sözler

Milli maç sonrası Caner'e olay sözler

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Milliler Letonya'ya takıldı

Milliler Letonya'ya takıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

Diğer Haberler

Fenerbahçe - Denizlispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

F.Bahçe- Denizlispor maçını Çakır yönetecek

TFF 1. Lig'de VAR sistemi uygulanacak

TFF'den 2022-23 sezonu için VAR kararı

Caner Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Caner Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türkiye grupta kaçıncı sırada? Millî maç fikstürü belli oldu | İşte Dünya Kupası elemelerinde puan durumu

İşte Dünya Kupası elemelerinde puan durumu

Türkiye Letonya maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Millîler 3'te 3 peşinde...

Millîler 3'te 3 peşinde...

Ankara Demirspor'dan TFF'ye şampiyonluk başvurusu

TFF'ye şampiyonluk başvurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.