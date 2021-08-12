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Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor

12.08.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor, cumartesi günü karşılaşacağı Bandırmaspor maçı ile lige başlıyor. Elinde genç kadrosu bulunan yeşil siyahlı ekipte hedef 3 puan.

Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor

Süper Lig’e veda eden ve TFF 1. Lig’de yoluna devam edecek olan Denizlispor, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

14 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de kendi evinde Bandırmaspor’u ağırlayacak olan yeşil siyahlı ekipte ilk hedef ise 3 puanı almak. Moralli bir şekilde lige başlayıp sürdürmek isteyen Denizlispor, uzun bir aradan sonra ilk defa seyircisinin karşısına çıkacak.

Yeşil siyahlı ekibin kadrosunda ise geçen seneden kalan oyuncular ve altyapıdan yetişen futbolcular bulunuyor. Transfer yasağının kalkması için 13 milyon TL paraya ihtiyacı bulunan Denizlispor’da başkan Mehmet Uz, yasağı kaldırarak kadroya takviye yapmanın peşinde.

Öte yandan, 14 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Denizlispor-RH Bandırmaspor karşılaşmasını Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılık görevlerini Hüsnü Emre Çelimli ve Sezgin Çınar üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Can Cengiz olacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Denizlispor
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