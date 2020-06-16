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Denizlispor Teknik direktörü Bülent Uygun: Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 16.06.2020 01:16 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor’a karşı 1-0 mağlubiyet alan Denizlispor’da teknik direktör Bülent Uygun, "Güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 1-0 mağlup olsak da oynadığımız oyundan, göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi.

Denizlispor Teknik direktörü Bülent Uygun: Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor müsabakasından sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan Denizlispor’da Teknik direktör Bülent Uygun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın 45. dakikasında talihsiz bir kırmızı kart gördüklerini belirten Uygun, "Öncelikle futbol adına güzel şeyler yapmaya çalıştık. 45. dakika da yaşadığımız talihsiz bir kırmızı kart olayından sonra iki periyotlu oyun taktiğini değiştirmiş, oyun stilini değiştirmeye çalışan ve maçın gidişatına göre de bir çok oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalışarak maçı kendi lehimize çevirebilmek için mücadele ettik. Yaklaşık 3-4 tane de gol pozisyonuna girmemize rağmen golle sonuçlandıramadık. Tabi takımımızda Adam, Barol, Iasec gibi çok önemli futbolcularımızın sakatlığının üzerine bir de takımızın oyun kurucusu Recep Niyaz’ında olmaması buraya böyle bir eksikle gelmek, ister istemez bizim oyun planlarımızı çok zorladı. Ama girdiğimiz gol pozisyonları, bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 1-0 mağlup olsakta oynadığımız oyundan, göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sivasspor’a da başarılar diliyorum. Bu ligin 3. ve 16 haftadır içeride yenilmiyorlar, bu da önemli başarı. Zaten takımları da başarılı, o yüzden onlara da maçlarında başarılar diliyorum "dedi.

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