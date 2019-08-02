Denizlispor transferde hız kesmiyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, iç transferler dahil 13 futbolcuyla anlaşarak sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Denizli ekibi, transfer döneminde adından en çok bahsettiren kulüplerden biri oldu. Yeşil-siyahlılar, şu ana kadar iç transferler de dahil 13 futbolcuyla anlaştı.

Sezon sonu sözleşmesi sona eren Kerem Can Akyüz'ün sözleşmesini uzatarak transferi başlatan Ege temsilcisi, iç transferde kaleci Adam Stachowiak ve İsmail Aissati ile yeniden mukavele yaptı.

Kayserispor'da forma giyen Cristian Sapunaru ve Tiago Lopes, Sivasspor'dan Tolgahan Acar'ı renklerine bağlayan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'da oynayan Hugo Rodallega'nın yanı sıra Akhisarspor'da sözleşmeleri biten Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru'yu da transfer etti.

Malili futbolcu Hadi Sacko ile sözleşme imzalayan Denizli ekibi, Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan, Fas asıllı Fransız Zakarya Bergdich ve Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'nin transferini gerçekleştirdi.