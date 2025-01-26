SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar!

Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.01.2025 12:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor deplasmanından dönerken Balıkesir-Manisa yolu istikametinde takım otobüsüne yapılan saldırı sonrası Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz açıklamalarda bulundu.

Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar!

Taş ve sopalarla gerçekleşen saldırı sonucunda Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı'nın burnu kırıldı. Saldırıyı esefle kınadıklarını belirten Doğukan Kurnaz, "Balıkesirspor maçı sonrası Uşak'a dönerken Balıkesir-Manisa yolu istikametinde futbolcularımızın içinde bulunduğu otobüse yapılan, spor ve insanlıkla bağdaşmayan çirkin ve ahlaksız saldırıyı esefle kınıyoruz. Bu yapılan alçakça saldırı, tamamen bir insanlık dışı davranıştır" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNA YAPILMIŞ BİR SALDIRI"

533274_BALIKESIRSPOR-DEPLASMANINDAN-DONERKEN-BA

Yaşananların kabul edilemez olduğunu sözlerine ekleyen Kurnaz şu ifadelere yer verdi: "Hiçbirimiz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunu yapanların da sporla, taraftarlıkla ilgisi yoktur. Uşakspor camiasına geçmiş olsun diyor, saldırıda yaralanan Sportif Direktörümüz Hasip Hayırcı'ya acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıyı yapanların biran önce emniyet güçlerimiz tarafından bulunup, adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Bu saldırı sadece kulübümüze değil Türk futboluna yapılmış bir saldırı olarak addediyor ve sorumluların yakalanıp bir an önce hak ettikleri cezayı almaları için Uşakspor yönetimi olarak olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Uşakspor saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bodyguardlar alkollü kalabalığı feci şekilde dövdü! Çok sayıda yaralı... Hayati tehlikesi olanlar var

Bodyguardlar alkollü kalabalığı feci şekilde dövdü! Çok sayıda yaralı... Hayati tehlikesi olanlar var

Herkes Arda Güler'in bu anını paylaşıyor! Maçın ikinci yarısında oyuna girdi ama...

Herkes Arda Güler'in bu anını paylaşıyor! Maçın ikinci yarısında oyuna girdi ama...

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Skandal için harekete geçildi...

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Skandal için harekete geçildi...

Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar!

Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar!

Fenerbahçe'ye Romulo müjdesi! İmza tarihini bile açıkladılar...

Fenerbahçe'ye Romulo müjdesi! İmza tarihini bile açıkladılar...

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için transfer iddiası! Ezeli rakibin sol bekinin ismini verdi...

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için transfer iddiası! Ezeli rakibin sol bekinin ismini verdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.