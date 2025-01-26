Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar!

Taş ve sopalarla gerçekleşen saldırı sonucunda Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı'nın burnu kırıldı. Saldırıyı esefle kınadıklarını belirten Doğukan Kurnaz, "Balıkesirspor maçı sonrası Uşak'a dönerken Balıkesir-Manisa yolu istikametinde futbolcularımızın içinde bulunduğu otobüse yapılan, spor ve insanlıkla bağdaşmayan çirkin ve ahlaksız saldırıyı esefle kınıyoruz. Bu yapılan alçakça saldırı, tamamen bir insanlık dışı davranıştır" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNA YAPILMIŞ BİR SALDIRI"

Yaşananların kabul edilemez olduğunu sözlerine ekleyen Kurnaz şu ifadelere yer verdi: "Hiçbirimiz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunu yapanların da sporla, taraftarlıkla ilgisi yoktur. Uşakspor camiasına geçmiş olsun diyor, saldırıda yaralanan Sportif Direktörümüz Hasip Hayırcı'ya acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıyı yapanların biran önce emniyet güçlerimiz tarafından bulunup, adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Bu saldırı sadece kulübümüze değil Türk futboluna yapılmış bir saldırı olarak addediyor ve sorumluların yakalanıp bir an önce hak ettikleri cezayı almaları için Uşakspor yönetimi olarak olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz."