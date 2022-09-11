Deplasmanda Kasımpaşa'yı 3 golle geçen Galatasaray, çıkışını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray, çıkışını sürdürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın başında topu ayağında tutan sarı-kırmızılılar, buna rağmen ilk dakikada Kerem Aktürkoğlu ile girdiği pozisyon haricinde etkili olamadı. Kaptığı toplarla hızla rakip kaleye gitmeyi düşünen Kasımpaşa ise 16. dakikada Stephane Bahoken'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak lacivert-beyazlıların üstünlüğü kısa sürdü ve Galatasaray 20. dakikada Bafetimbi Gomis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Mücadelenin 29. dakikasında konuk takımda Sergio Oliveira'nın şutunda top direğe çarparken Kasımpaşa Bersant Celina ile Mickael Tirpan'ın ceza sahası dışından şutlarıyla tehlikeli oldu. Ancak iki takım da golü bulamadı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

Mücadelenin 2. yarısına etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Maçın 49. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 69. dakikada yine Kerem ile farkı 2'ye çıkardı: 2-3. Topun hakimiyetini elinde bulunduran Galatasaray, 90. dakikada eski oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın golüne engel olamadı ve fark 1'e indi.

Kalan bölümde kısa süre panik bir görüntü sergilemesine rağmen çabuk toparlanan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 13'e çıkardı.

Kasımpaşa ise 6. karşılaşmada 4. kez mağlup oldu. İki galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, 6 puanda kaldı.

- Yine geriden geldi

Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya 2 hafta geriden gelerek maç kazandı.

Ligin 5. haftasında 1-0 geri düştüğü Gaziantep FK mücadelesini 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bu hafta da Kasımpaşa karşısında geriden gelerek 3 puan aldı.

- Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2 maç sonra yendi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2 maç sonra mağlup etti.

Kasımpaşa karşısında son galibiyetini 2020-2021 sezonunun 25. haftasında alan sarı-kırmızılılar, sonraki 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.

- Bu sezon ilk kez 3 gol attı

"Cimbom" bu sezon 6. lig maçında ilk kez 3 gol birden buldu.

Bu sezon geride kalan 5 maçta toplam 4 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 2 müsabakada birer, bir mücadelede ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Kasımpaşa ağlarına 3 gol göndererek bu sezon skor anlamında en üretken maçını geçirdi.

- Gomis, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi

Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 7 golün 4'ünü Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Gomis, bu sezon çıktığı 6. Süper Lig karşılaşması olan Kasımpaşa maçında da takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

- Kerem, 118 gün sonra gol attı

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 118 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde son golünü geçen sezonun 37. haftasında 16 Mayıs'ta yapılan Adana Demirspor mücadelesinde kaydeden Kerem, 6 lig maçı ve 118 günün ardından fileleri havalandırdı.

Kerem, 69. dakikada takımının kendisinin 2, takımının da 3. golünü atarak farkı artıran isim oldu.

- Dubois, Yusuf Demir ve Rashica ilk kez sahada

Galatasaray'ın yeni transferleri Leo Dubois, Yusuf Demir ile Milot Rashica, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Transfer döneminin son gününde kadroya katılan Türk asıllı Avusturyalı oyuncu, yedek başladığı Kasımpaşa maçında 76. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girdi. Son gün transferlerinden Kosovalı oyuncu Rashica ise 83. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

Sezon öncesi transfer edilen ancak sakatlık yaşadığı için ilk 5 haftada süre bulamayan Fransız sağ bek Dubois de 87. dakikada vatandaşı Sacha Boey'in yerine oyuna alındı.

- Maç sonu "üçlü" tezahüratı Kerem'den

Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Oyuncular takım halinde misafir tribünü önüne giderek galibiyeti kutladı. Mücadelede 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu'na tezahüratlar yapan taraftarlar, genç futbolcunun "üçlü" tezahüratını yaptırmasını istedi.

Son dönemde eleştirilen Kerem, taraftarının isteğini kırmayarak tezahüratı yaptırdı.

Taraftarlar, yapılan transferlerin ardından Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a da tezahüratlarla destek verdi.

- Kasımpaşa, 2 maç sonra kaybetti

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de 2 maç sonra mağlup oldu.

Ligin 4. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 yenen Kasımpaşa, 6. haftada Galatasaray'a mağlup oldu.

İki maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa, 2 maç sonra da kalesinde gole kapatamadı.

- Bahoken ilk golünü attı

Kasımpaşa'nın yeni golcüsü Stephane Bahoken, lacivert-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sezon öncesinde Fransa'nın Angers takımından kadroya katılan 30 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı 6. müsabakada ilk kez fileleri havalandırdı.

- Serkan Reçber, Celina ile tartıştı

Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber, futbolcularından Bersant Celina ile tartıştı.

Maçın 35. dakikasında bir pozisyonda yedek kulübesinden çıkan Reçber, uzaktaki Celina'ya tepki gösterdi. Futbolcunun da el kol hareketleriyle karşılık vermesiyle daha da sinirlenen Serkan Reçber, tepkisini artırarak sürdürdü.

Reçber, yedek kulübesine dönerek bir futbolcunun ısınmaya gitmesini istedi. Devre arasında oyundan alınan Kosovalı oyuncunun yerine Ahmet Emin Engin dahil oldu.

