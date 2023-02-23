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Deprem bölgelerinde afetzedelerin ısınması için 38 bin ton odun dağıtıldı

23.02.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ısınma ihtiyacının karşılanması için 38 bin ton yakacak odun dağıttı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, OGM'nin 4 bin 36 personel ve 1850 aracıyla afetin ilk anından itibaren bölgede görev aldığını söyledi.

Orman Kurtarma Timi'nin (ORKUT) sahadaki faaliyetlere katkı sağladığını anlatan Karacabey, "Kara araçlarımızın yanında 1 uçağımızı ve 6 helikopterimizi, özellikle sağlık ekiplerinin taşınmasında, ilaç naklinde ve karadan ulaşılamayan noktalara gıda maddesi ulaştırılmasında görevlendirdik." dedi.

Karacabey, ısınma araçlarının, afette en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın soğuk kış günlerinde üşümemeleri için ülkemizin dört bir tarafından şu ana kadar yaklaşık 38 bin ton yakacak odunu, depremi yaşayan tüm illerimize, vatandaşlarımıza ulaştırdık. Onların olabildiğince üşümemelerini sağlamak için gayret ettik." diye konuştu.

OGM EKİPLERİ, HER İHTİYACA KOŞUYOR

Deprem sürecinde bütün kurumların ve vatandaşların çok büyük özveriyle gayret gösterdiğini vurgulayan Karacabey, "Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımız, yakacak odunlarından bir kısmını ayırarak, 'Bunları deprem bölgesine götürün.' diye ekiplerimize teslim etti. Onların da ellerinden gelen oydu." ifadelerini kullandı.

OGM'nin, arama kurtarma faaliyetlerinin dışında lojistik imkanlarından da yararlanıldığına değinen Karacabey, deprem bölgesindeki 7 mobil mutfakta afetzedeler için sıcak yemek yapıldığını kaydetti.

Karacabey, zarar gören altyapı nedeniyle su ihtiyacının karşılanması için de yoğun çaba gösterdiklerinin altını çizerek, kurumun yangın söndürme araçlarının, vatandaşların ve sağlık kuruluşlarının su ihtiyacının karşılanmasında görevlendirildiğini aktardı.

Deprem sırasında hasar gören ve yüksek kesimlerdeki kar sebebiyle kapanan yolları açma çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Karacabey, OGM'nin iş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmalarında da mesai harcadığını sözlerine ekledi.

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