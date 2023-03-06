6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem nedeniyle alınan kararlardan biri de okulların tatil edilmesiydi. Depremden etkilenen iller üç kategoriye ayrıldı. Okulların açılma süresi bu üç kategoriye göre belirlendi. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adana’da okulların açılma tarihi belli mi? İşte detaylar...

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açıldı.

kategoride yer alan Adana, Osmaniye, Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta başlayacak. Ayrıca 1 Mart'ta açılması planlanan Adana'da okulların açılması süresinin 13 Mart'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim ve öğretim 27 Mart'ta başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde ikinci dönemde okula devam zorunluluğu olmadığını söyledi. Ayrıca depremden etkilenen illere Elazığ'ı da dahil etti. Böylelikle Elazığ dahil depremden etkilenen 11 ilde ikinci dönemde devam zorunluluğu kaldırıldı.



