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Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adana’da okulların açılma tarihi belli mi?

06.03.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Yarıyıl tatili 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi nedeniyle uzamıştı. Çevre iller olan Hatay, Malatya, Adana ve diğer illerde okulların ne zaman açılacağı merak konusu. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adana’da okulların açılma tarihi belli mi? İşte detaylar...

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adana’da okulların açılma tarihi belli mi?

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem nedeniyle alınan kararlardan biri de okulların tatil edilmesiydi. Depremden etkilenen iller üç kategoriye ayrıldı. Okulların açılma süresi bu üç kategoriye göre belirlendi. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adana’da okulların açılma tarihi belli mi? İşte detaylar...

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adana’da okulların açılma tarihi belli mi?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açıldı.

  1. kategoride yer alan Adana, Osmaniye, Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta başlayacak. Ayrıca 1 Mart'ta açılması planlanan Adana'da okulların açılması süresinin 13 Mart'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim ve öğretim 27 Mart'ta başlayacak.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adana’da okulların açılma tarihi belli mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde ikinci dönemde okula devam zorunluluğu olmadığını söyledi. Ayrıca depremden etkilenen illere Elazığ'ı da dahil etti. Böylelikle Elazığ dahil depremden etkilenen 11 ilde ikinci dönemde devam zorunluluğu kaldırıldı.


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