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Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Okulların ne zaman açılacağı belli oldu mu? İşte güncel açıklamalar...

26.02.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Adana ve diğer illerde okulların açılacağı tarih ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da okulların açılmasına ilişkin yeni tarihi duyurdu. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Okulların ne zaman açılacağı belli oldu mu? İşte güncel açıklamalar...

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Okulların ne zaman açılacağı belli oldu mu? İşte güncel açıklamalar...

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından eğitim hayatıyla ilgili önemli bir karar alındı. Depremden etkilenen iller 3 kategoriye ayrıldı ve bu kategoriye göre okulların ne zaman açılacağı ve ne zamana kadar erteleneceği duyuruldu. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Okulların ne zaman açılacağı belli oldu mu? İşte güncel açıklamalar...

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Okulların ne zaman açılacağı belli oldu mu? İşte güncel açıklamalar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden hasar gören iller 3 kategoriye ayrıldı. 1. kategoride Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis yer alırken 2. kategoride Osmaniye ve Gaziantep, 3. kategoride ise Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya yer aldı.

Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okulların 1 Mart'ta açılacağı belirtilmişti. Ancak Bakan Özer'in son açıklamasına göre Adana'da okulların açılacağı tarih 13 Mart'a kadar ertelendi. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okullar 1 Mart'ta açılacak.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Okulların ne zaman açılacağı belli oldu mu? İşte güncel açıklamalar...

  1. kategoride yer alan Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılacağı tarih 13 Mart'a kadar ertelendi.

  2. kategoride yer alan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da ise okulların açılma tarihi 27 Mart'a kadar ertelendi.
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Adana'da okullar ne zaman açılacak?Adana'da okullar ne zaman açılacak?
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