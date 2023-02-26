6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından eğitim hayatıyla ilgili önemli bir karar alındı. Depremden etkilenen iller 3 kategoriye ayrıldı ve bu kategoriye göre okulların ne zaman açılacağı ve ne zamana kadar erteleneceği duyuruldu. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Okulların ne zaman açılacağı belli oldu mu? İşte güncel açıklamalar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden hasar gören iller 3 kategoriye ayrıldı. 1. kategoride Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis yer alırken 2. kategoride Osmaniye ve Gaziantep, 3. kategoride ise Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya yer aldı.

Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okulların 1 Mart'ta açılacağı belirtilmişti. Ancak Bakan Özer'in son açıklamasına göre Adana'da okulların açılacağı tarih 13 Mart'a kadar ertelendi. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okullar 1 Mart'ta açılacak.