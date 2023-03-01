YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Deprem bölgesinde tarımsal faaliyet hareketleniyor

Deprem bölgesinde tarımsal faaliyet hareketleniyor

01.03.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bazı çiftçiler ve tarım işçileri tarlaya girdi.

6 Şubat'taki merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan depremlerde büyük hasarın oluştuğu Kahramanmaraş'ta hayat kısmen normale dönmeye başlarken, il merkezinde, iş yerlerinde hasar oluşmayan veya hafif hasar oluşan esnaf kepenklerini açıyor.

Kırsal alanda ise depremden etkilenseler de bazı çiftçiler, havaların ısınmasıyla tarımsal faaliyetlere başladı.

Dulkadiroğlu ilçesinde atıyla tarla sürmeye başlayan çiftçilerden 66 yaşındaki Yaşar Yeşil, AA muhabirine, Ayaklıcoluk Mahallesi'nde yaşadığını, depremde köylerinin üçte birinin yıkıldığını söyledi.

Yaraları sardıktan sonra çalışmaya başladıklarını anlatan Yeşil, daha önce bypass ameliyatı geçirdiğini ancak toprağını bırakmadığını ifade etti.

Depremden sonra kimsenin köyünü terk etmediğini söyleyen Yeşil, "Depremden etkilendik. Bizim burada bir yere giden yok. Herkes evinde barkında." dedi.

Kendi tarlasını sürdükten sonra, arkadaşına yardım için Yusufhacılı Mahallesi'ndeki tarlayı da sürmeye başladığını belirten Yeşil, kazançlarının topraktan olduğunu, çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Onikişubat İlçesi Kılavuz Mahallesi'nde tarım işçisi olarak bir sarımsak tarlasında çalışan 62 yaşındaki Remzi Yırtıcı da depremden evleri hasar görmeden kurtulduklarını dile getirdi.

Havaların ısınmasıyla tarlada çalışmaya başladıklarını ve çapa yaptıklarını aktaran Yırtıcı, "Hayat devam ediyor, çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Yırtıcı, bazı komşularının evlerinin yıkıldığını ve çadır kentlere yerleştiklerini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş sanayisindeki hasar tespit çalışmaları sürüyorKahramanmaraş sanayisindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin tasarımı "mobil enerji ve iletişim istasyonu" afet bölgesinde kullanılacakTekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin tasarımı "mobil enerji ve iletişim istasyonu" afet bölgesinde kullanılacak
Sivas’ta 176 binaya yapı ruhsatı verildiSivas’ta 176 binaya yapı ruhsatı verildi
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş At tarım

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 1 Mart Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:58
Öğle
12:50
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:47
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.