YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti

Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti

12.05.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.

Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana ilinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri, Elazığ ilinin merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan, Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele, kanun hükmünde kararname (KHK) ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele 2 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek.

GEÇİCİ GÖREVLE GİDENLER DE FAYDALANABİLECEK

Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek.

Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.

Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

FAZLA ÇALIŞMA DA KARŞILIKSIZ BIRAKILMADI

Ayrıca söz konusu yerlerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek.

Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminat, AFAD ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un ilgili maddesi çerçevesinde ve ilgili valiliklerce açılan özel hesaptan karşılanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antakya Medeniyetler Korosu, LÖSEV için konser verdiAntakya Medeniyetler Korosu, LÖSEV için konser verdi
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Sivas mitinginde konuştu:Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Sivas mitinginde konuştu:
Milas’ta hastane önünde kadın cesedi bulunduMilas’ta hastane önünde kadın cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
deprem resmi gazete Tazminat kamu personeli ücret 6 şubat

Ankara Namaz Vakitleri 12 Mayıs Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:30
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:00
Yatsı
21:34

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Cuma

Beril eczanesi
Kecioren
Gürbüzer eczanesi
Cankaya
Alibey eczanesi
Cankaya
Yilmaz eczanesi
Elmadag
Şenbaba eczanesi
Bala
Müftüoğlu eczanesi
Mamak
Beyaz eczanesi
Altindag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki...”

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki...”

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.