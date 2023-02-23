Deprem bölgesine giden Eser Yenenler paylaştı! 'Sabaha kadar dertleştik'

Türkiye, Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ediyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar, 3 Adam gibi yapımlarla adından söz ettiren Eser Yenenler, bölgeye gidip depremzedelere destek verdi. Ünlü isim Yenenleri o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"SABAHA KADAR DERTLEŞTİK"

Ateş başında bir depremzedeyle oturan Yenenler, "Sabaha kadar dertleştik Remziye teyze ile... Oğlu gibi bilirmiş beni... Gibisi kalktı dün gece…" diye yazdı.

Yenenler'in o paylaşımına "Helal olsun", "Allah razı olsun sizden" gibi yorumlar geldi.

Yenenler bir başka paylaşımında depremzedelerle ateş başında olduğu, çocuklarla vakit geçirdiği ve çadırın içinde olduğu kareleri aktardı.

O karelere, "Sanatçıların desteği halkımıza iyi gelecek. Destekleyen herkesten Allah razı olsun", "Yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" gibi yorumlar yapıldı.



