Deprem bölgesine giden Eser Yenenler paylaştı! 'Sabaha kadar dertleştik'

Türkiye, Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ediyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar, 3 Adam gibi yapımlarla adından söz ettiren Eser Yenenler, bölgeye gidip depremzedelere destek verdi. Ünlü isim Yenenleri o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ateş başında bir depremzedeyle oturan Yenenler, "Sabaha kadar dertleştik Remziye teyze ile... Oğlu gibi bilirmiş beni... Gibisi kalktı dün gece…" diye yazdı.
Yenenler'in o paylaşımına "Helal olsun", "Allah razı olsun sizden" gibi yorumlar geldi.
Yenenler bir başka paylaşımında depremzedelerle ateş başında olduğu, çocuklarla vakit geçirdiği ve çadırın içinde olduğu kareleri aktardı.
O karelere, "Sanatçıların desteği halkımıza iyi gelecek. Destekleyen herkesten Allah razı olsun", "Yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" gibi yorumlar yapıldı.