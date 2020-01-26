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Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti! Adam fırsatçılıktan ölecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bu sabah Elazığ'a giden ünlü şarkıcı Yusuf Güney, yardım için 30 liraya aldığı battaniye için 120 lira isteyen esnafa isyan etti. Güney, "Böylesi zor günde fırsatçılık yapanlara tilt oluyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti! Adam fırsatçılıktan ölecek

Türkiye, Cuma akşamı saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Elazığ ile Malatya'da yıkım ve ölüme neden olan 6.8'lik deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Kampanyaya son olarak ünlü şarkıcı Yusuf Güney de katıldı.

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DEPREMZEDELER İÇİN ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez bu sabah Elazığ'a uçan Yusuf Güney, depremzedelere yardım için esnaftan battaniye, bot, mont gibi malzemeler aldı. Ünlü şarkıcı, 30 liralık battaniyeyi kendisine 120 liraya satmak isteyen fırsatçı esnafa sitem etti.

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"BU ZOR ZAMANDA BÖYLE FIRSATÇILARA TİLT OLUYORUM"

Yusuf Güney, "120 lira fiyat çekti bize. Bu zor zamanda İstanbul'dan gelmişim, insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Böyle fırsat düşkünü insanlara tilt oluyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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"ADAM FIRSATÇILIKTAN ÖLECEK"

Şarkıcı, "Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar soğukta kalmış, herkes sokakta. Gelmişiz, burada iki hayır işlemeye çalışıyoruz. Adam fırsatçılıktan ölecek" açıklaması sonrası aldığı battaniyeleri depremzedelere ulaştırdı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Battaniyeyi 30 liraya satan mağazadan "Allah razı olsun" diyerek ayrılan Yusuf Güney, tüm Türkiye'yi sarsan deprem sonrası duyarlı davranışı ile takdir topladı. Şarkıcı daha sonra depremzedeler için mont ve bot aldı.


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Yusuf Güney, esnaf, battaniye,

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