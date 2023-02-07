YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Deprem bölgesine "Şehidimin giyemediği çoraplar" notuyla yardımda bulunuldu

Deprem bölgesine "Şehidimin giyemediği çoraplar" notuyla yardımda bulunuldu

07.02.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü Mustafa Özden Şahin: - "Notu görünce çok duygulandık. Evladının anısını, sakladığı, evladının giyemediği çorapları vermiş. Canından can gitmiş, onun hatırasını gönderiyor. Çok duygulandık"

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yalova'da yardımların toplandığı merkeze, üzerinde "Şehidimin giyemediği çorapları" notuyla yardım paketi bırakıldı.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere Yalova ve ilçelerde oluşturulan birçok noktaya giden vatandaşlar yardım paketlerini görevlilere teslim ediyor.

Yalova Belediyesince yardım toplanan merkezlerden biri olan Yalova Belediyesi Masa Tenisi Salonu da yardımda bulunmak isteyenlerin akınına uğradı.

Başta giyim olmak üzere ısıtıcı, gıda, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardımları teslim alan görevliler, üzerlerinde notların bulunduğu çok sayıda paketle karşılaştı.

Kimin bıraktığı belli olmayan "Şehidimin giyemediği çoraplar" ve Sare Nalbant tarafından yazılan "Dışarısı çok soğuk. Oradaki kardeşlerim için şapka, battaniye yolluyoruz. Allah yardımcınız olsun" notların bulunduğu yardım paketleri görevlileri duygulandırdı.

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürü, Mustafa Özden Şahin, "Ayıklama sırasında arkadaşlarımızla karşılaştık. Notu görünce çok duygulandık. Evladının anısını, sakladığı, evladının giyemediği çorapları vermiş. Canından can gitmiş, onun hatırasını gönderiyor. Çok duygulandık. Çok hayırsever bir insanmış." dedi.

Gün boyunca deprem bölgesine yapılacak yardım ve destekleri koordine eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, depremin yaralarını sarmak için Yalova Belediyesi olarak tüm birimler ve gönüllülerle el ele verdiklerini ifade etti.

Tutuk, "Bu konuda tam bir seferberlik başlattık. Yardım ve desteklerimizi ivedi şekilde bölgeye ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. İlk gece hayırseverlerimizin desteklerini Yardım Toplama Merkezimizden bölgeye 2 tırla uğurladık." diye konuştu.

Yalova'da, depremin yaşandığı şehirlere destek olabilmek adına yapılan çalışmalara değinen Tutuk, şunları kaydetti:

"Yaşanan depremin ardından ilk olarak şehrimizden 122 kişilik kurtarma ekibi, ekipmanları ve araçlarıyla birlikte deprem bölgesine intikal etti. Bizler bu acıyı 24 yıl önce, derinden yaşamış bir halk olarak kısa sürede organize olduk ve yardım çalışmalarımıza başladık. Kurtarma ekiplerimizin ardından 1 tır gıda malzemesi, 1 tır da ısıtıcı, ayakkabı, battaniye, yorgan, mont, giysi ve bunun gibi birçok ihtiyaç malzemesini vatandaşlarımızın destekleriyle kısa sürede toplayarak afet bölgesine yolladık. Buradan deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Toplama merkezini gün içerisinde AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da ziyaret ederek bilgiler aldı.

Öte yandan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Armutlu Belediyesince de 10 kişilik bir ekip gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova’da hastanede yangın paniği...Hastalar tahliye edildiYalova’da hastanede yangın paniği...Hastalar tahliye edildi
Uşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladıUşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladı
Kayseri’de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdıKayseri’de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
deprem Yalova yalova belediyesi yardım

Yalova Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:22
İkindi
16:08
Akşam
18:34
Yatsı
19:54
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.