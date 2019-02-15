Deprem için en kötü senaryo! 'Müthiş bir gerilim var' dedi ve açıkladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu İlçesi Belediyesi ve Çorlu Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği, 'Deprem ve Şehir Afetleri' konulu panele katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, Marmara Bölgesi'nde 10 yıl içinde büyük bir deprem beklediğini söyledi. Ersoy, "7.7 depreminin hakikaten dikkate alınması gerekir. Niye 7.7? Çünkü 7.7 depremini 1509 yılında yaşamışız. Biz isteriz ki, deprem dalgaları yerin içinden geçsin gitsin, hızlı geçerse işimize gelir hiç tutunmaz ama gevşek sulu bir zeminde geçemez takılır o zaman dalgalar büyümeye başlar. Dalgalar büyüdükçe binaya aktardığı yükler artar ve bu da binanın daha çok sallanması, zarar görmesi, yıkılması anlamına gelir" dedi.

'MARMARA'DAKİ DEPREM MİLLİ GÜVENLİK SORUNU'

Marmara depreminin milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Ersoy, "Niye Marmara'yı fazla konuşuyoruz. Çünkü 13 tane il var, toplam nüfusa baktığımız da 26 milyon yapıyor, 6 milyon konut var. Neredeyse ekonominin yüzde 50'sine katkı buradan. Dolayısıyla İstanbul insanı, Tekirdağ insanı, Anadolu insanı daha kıymetli demiyoruz. Diyoruz ki, Marmara'daki bir deprem ülkenin milli güvenlik sorunudur. Buradaki deprem bizi bağımlı hale getirebilir. Ülkemizin bağımsızlığı tehlike altına girebilir. Senaryolara göre 60 milyar dolara kadar çıkacak zararlar oluşabilir" dedi.