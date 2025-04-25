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Deprem sonrası gözler hafta sonu yapılacak sınavlara çevrildi: ÖSYM'den açıklama geldi! Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı bu pazar yapılacak mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2025-HMGS/1) gerçekleştirileceği gün duyuruldu. 23 Nisan Çarşamba günü Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sınav takviminde herhangi bir değişik olup olmadığı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Deprem sonrası gözler hafta sonu yapılacak sınavlara çevrildi: ÖSYM'den açıklama geldi! Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı bu pazar yapılacak mı?

23 Nisan Çarşamba günü Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası gözler, hafta sonu yapılması planlanan sınavlara çevrildi. Özellikle 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) ile ilgili bir erteleme olup olmayacağı merak konusuydu. ÖSYM'den yazılı açıklama geldi.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2025-HMGS/1) 27 Nisan Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Çarşamba günü merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın gününde bir değişiklik olmadığı belirtildi.

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ÖSYM'NİN YAZILI AÇIKLAMASI

Açıklamada, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'nde planlandığı üzere 27 Nisan Pazar günü uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem ÖSYM Hukuk
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