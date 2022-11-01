Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Deprem tatbikatı nasıl olacak? Süleyman Soylu’dan tüm Türkiye'ye uyarı

Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Deprem tatbikatı nasıl olacak? Süleyman Soylu’dan tüm Türkiye'ye uyarı

01.11.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem tatbikatı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem tatbikatı belirli tarihlerde okullarda veya işyerlerinde düzenleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı uyarıda tüm Türkiye’ye tatbikat uyarısı bulundu ve saati açıkladı. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Deprem tatbikatı nasıl olacak?

Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Deprem tatbikatı nasıl olacak? Süleyman Soylu’dan tüm Türkiye'ye uyarı

Deprem tatbikatının ne zaman ve saat kaçta olacağı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'na katıldı. Baka Soylu açıklamasında Türkiye genelinde yarın deprem tatbikatı yapılacağını duyurdu.

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'na katıldı. 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan kararı duyurdu. Soylu, Türkiye genelinde dev bir tatbikatın yapılacağını açıkladı.
Bakan Soylu, "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi ölümüne uçtuğundan habersizdi! Alevler içinde can verdiKendi ölümüne uçtuğundan habersizdi! Alevler içinde can verdi
Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”
Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattıGüney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattı
Anahtar Kelimeler:
deprem tatbikatı

En Çok Okunan Trend Haberler

Lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem oldu

Lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem oldu

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Sokağın ortasında saldırdı! Cinsel ilişkiye zorlayınca...

Sokağın ortasında saldırdı! Cinsel ilişkiye zorlayınca...

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

İlginizi Çekebilir

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.