Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Şarkılar Bizi Söyler'de Uğur Aslan söyledi milyonlar ağladı!

Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam depremde kaybettiklerimiz anılıyor. Uğur Aslan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yaşayan ailesinden 11 kişiyi kaybetmişti. Büyük acı yaşayan oyuncu, afet nedeniyle ekrana ara veren ‘Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümüne konuk oldu. Anlattıklarıyla izleyenleri ağlattı.

Uğur Aslan, Antakya Medeniyetler Korosu, Hamdi Alkan ve Kalben’in konuk olduğu bölüm bu kez duygusal anları ile çok konuşulacak.

Uğur Aslan'ın Gurbette Ömrüm Geçecek, Dostum Dostum ve Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım türkülerini söylerken ağlaması izleyenleri de ağlattı.

"ONUN ABİSİ ENKAZ ALTINDA BENİM ABİM ENKAZ ALTINDA"

Uğur Aslan, depremi öğrendikten sonra yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Depremi 04:30'da öğrendiğini söyleyen oyuncu, Bulgaristan'da tır şoförlüğü yapan yeğeninin kendisini aradığını ve 'Amca bekle beraber gidelim' dediğini söyledi. Aslan daha sonra yeğeninin İstanbul'a geldiğini ve Hatay'a gittiklerini söyledi.

Aslan sözlerine, " Hatay'a bir gittik yer yer gitmiş. Benim abim enkaz altında, onun abisi enkaz altında. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Çok değişik bir duygu. Kelimelere dökemiyorum' diyerek devam etti.

"AMCA ENKAZDAYIM ÇIKAMIYORUM"

Uğur Aslan depremi Hatay'da yaşayan yeğeninden öğrendiğini söyledi. Yeğeninin kendisini arayıp, ' Amca enkazdayım çıkamıyorum yardım et' dediğini söyleyen oyuncu, o anları anlatırken oldukça duygulandı.

200 KİŞİDEN 93 KİŞİYE...

Hatay Medeniyetler Korosu da bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Ara ara şarkılar söylemek için programda sahneye çıkan ekibin şefi anlattıklarıyla boğazları düğümledi.

Esas olarak 200 kişilik bir koro olduklarını ifade eden şef, depremden sonra korodaki sanatçıların sayısının 93'e düştüğünü söyledi. Ekipten 107 kişinin depremde hayatını kaybetmiş olması herkesi ağlattı.

