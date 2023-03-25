MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Şarkılar Bizi Söyler'de Uğur Aslan söyledi milyonlar ağladı!

Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Şarkılar Bizi Söyler'de Uğur Aslan söyledi milyonlar ağladı!

25.03.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi söyler bu hafta deprem özel bölümü ile ekrana geldi. Programa Uğur Aslan, Kalben ve Hamdi Alkan konuk oldu. Hatay Antakya'da deprem nedeniyle 11 yakınını kaybettiğini söyleyen Uğur Aslan türküler söyledi. İzleyenlerin boğazı düğümlendi.

Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Şarkılar Bizi Söyler'de Uğur Aslan söyledi milyonlar ağladı!

Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam depremde kaybettiklerimiz anılıyor. Uğur Aslan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yaşayan ailesinden 11 kişiyi kaybetmişti. Büyük acı yaşayan oyuncu, afet nedeniyle ekrana ara veren ‘Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümüne konuk oldu. Anlattıklarıyla izleyenleri ağlattı.

650d3b5f-bc60-4b55-b351-24c1a2962da7

Uğur Aslan, Antakya Medeniyetler Korosu, Hamdi Alkan ve Kalben’in konuk olduğu bölüm bu kez duygusal anları ile çok konuşulacak.

90c755a7-b367-4ffe-a2d6-afaa2ff655a1

Uğur Aslan'ın Gurbette Ömrüm Geçecek, Dostum Dostum ve Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım türkülerini söylerken ağlaması izleyenleri de ağlattı.

100c51ec-b233-46cc-b946-4b3fd88eb684

"ONUN ABİSİ ENKAZ ALTINDA BENİM ABİM ENKAZ ALTINDA"

Uğur Aslan, depremi öğrendikten sonra yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Depremi 04:30'da öğrendiğini söyleyen oyuncu, Bulgaristan'da tır şoförlüğü yapan yeğeninin kendisini aradığını ve 'Amca bekle beraber gidelim' dediğini söyledi. Aslan daha sonra yeğeninin İstanbul'a geldiğini ve Hatay'a gittiklerini söyledi.

f00a61d1-c60e-498b-802c-cf17c82f2349

Aslan sözlerine, " Hatay'a bir gittik yer yer gitmiş. Benim abim enkaz altında, onun abisi enkaz altında. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Çok değişik bir duygu. Kelimelere dökemiyorum' diyerek devam etti.

"AMCA ENKAZDAYIM ÇIKAMIYORUM"

Uğur Aslan depremi Hatay'da yaşayan yeğeninden öğrendiğini söyledi. Yeğeninin kendisini arayıp, ' Amca enkazdayım çıkamıyorum yardım et' dediğini söyleyen oyuncu, o anları anlatırken oldukça duygulandı.

ezgif.com-webp-to-jpg - 2023-03-25T222939.701

200 KİŞİDEN 93 KİŞİYE...

Hatay Medeniyetler Korosu da bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Ara ara şarkılar söylemek için programda sahneye çıkan ekibin şefi anlattıklarıyla boğazları düğümledi.

fb6bb466-abaa-4e45-9d82-9b0092a8cbe1

Esas olarak 200 kişilik bir koro olduklarını ifade eden şef, depremden sonra korodaki sanatçıların sayısının 93'e düştüğünü söyledi. Ekipten 107 kişinin depremde hayatını kaybetmiş olması herkesi ağlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasemin Kay Allen'ın eski hali şaşırttı! "Evrimin olmadığının kanıtı"Yasemin Kay Allen'ın eski hali şaşırttı! "Evrimin olmadığının kanıtı"
Evini arabasını oraya yatırmak için sattı! "Paramı dolara yatırmak yerine..."Evini arabasını oraya yatırmak için sattı! "Paramı dolara yatırmak yerine..."
O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldiO partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldi
Anahtar Kelimeler:
deprem Uğur Aslan Şarkılar Bizi Söyler Hamdi Alkan hamdi ele

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu!

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu!

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!

Enkaz kaldırırken herkesi şaşkına çeviren anlar! 47 gün sonra...

Enkaz kaldırırken herkesi şaşkına çeviren anlar! 47 gün sonra...

Arabasını o halde görünce gözyaşlarını tutamadı!

Arabasını o halde görünce gözyaşlarını tutamadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni bir imtihanın eşiğindeyiz' diyerek duyurdu: 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni bir imtihanın eşiğindeyiz' diyerek duyurdu: 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri…

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri…

İlginizi Çekebilir

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.