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  4. Depremde 11 yakınını kaybetmişti... Uğur Aslan depremzede yeğenini düğününde yalnız bırakmadı! Bu anlar gündem oldu

Depremde 11 yakınını kaybetmişti... Uğur Aslan depremzede yeğenini düğününde yalnız bırakmadı! Bu anlar gündem oldu

24.08.2024 11:03
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.08.2024 11:03
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen 'Yargı' dizisinde hayat verdiği 'Komiser Eren' rolüyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Uğur Aslan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 11 yakınını kaybetmişti. Uğur Aslan, enkazdan sağ olarak kurtulan ve bir kolunu kaybeden yeğeni Emine'yi düğününde yalnız bırakmadı. Ünlü ismin yeğeni ile karşılıklı oynadığı o anlar kısa sürede gündem oldu.

MYNET-Yargı dizisinde canlandırdığı 'Komiser Eren' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Uğur Aslan, 6 Şubat depremlerinde abisi, yengesi ve yeğenleri dahil tam 11 yakınını kaybetmişti.

Depremde enkaz altında kalan ve bir kolunu kaybeden Aslan'ın yeğeni Emine evlendi. Yeğenini düğünde yalnız bırakmayan ünlü oyuncu, gelinle karşılıklı göbek atmayı da ihmal etmedi.

uğur aslan

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncunun yeğeni ile bu anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

UĞUR ASLan 2

YORUM YAĞDI

Uğur Aslan'a sosyal medyada; 'adam gibi adam', 'tam halktan biri', 'iyi insanlar hep olmalı' gibi yorumlar yapıldı.

uğur aslan 3

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