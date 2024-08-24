Depremde 11 yakınını kaybetmişti... Uğur Aslan depremzede yeğenini düğününde yalnız bırakmadı! Bu anlar gündem oldu

MYNET-Yargı dizisinde canlandırdığı 'Komiser Eren' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Uğur Aslan, 6 Şubat depremlerinde abisi, yengesi ve yeğenleri dahil tam 11 yakınını kaybetmişti.

Depremde enkaz altında kalan ve bir kolunu kaybeden Aslan'ın yeğeni Emine evlendi. Yeğenini düğünde yalnız bırakmayan ünlü oyuncu, gelinle karşılıklı göbek atmayı da ihmal etmedi.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncunun yeğeni ile bu anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Uğur Aslan'a sosyal medyada; 'adam gibi adam', 'tam halktan biri', 'iyi insanlar hep olmalı' gibi yorumlar yapıldı.