Depremde ağır yara alan Yeni Malatyaspor'a büyük şok! Ödemesini alamayan iki futbolcu kulüpten ayrıldı!

Kahramanmaraş merkezli olan depremde ağır yara alan şehirlerden biri olan Malatya, TFF 1 Lig'den çekildiğini açıklamıştı.

KALECİSİNİ DEPREMDE KAYBETTİ

Malatya'da enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi. 28 yaşındaki kaleci Eyüp Ahmet Türkaslan’ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

İKİ OYUNCU KULÜBÜ TERK ETTİ

Yeni Malatyaspor iki oyuncunun sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.

"13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız"

