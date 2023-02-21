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Hatayspor açıkladı! Depremde enkaz altında kalan Taner Savut hayatını kaybetti

21.02.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut enkaz altında kalmıştı. Savut ile ilgili acı haberi eski milli futbolcu Gökhan Zan duyurmuştu. Son dakika gelişmesinde resmi açıklama yapıldı.

Hatayspor açıkladı! Depremde enkaz altında kalan Taner Savut hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve birçok ili etkileyen depremin ardından enkaz altında kalan isimlerden biri de Sportif Direktör Taner Savut oldu. Hatayspor tarafından yapılan son dakika açıklamasında sevilen ismin hayatını kaybettiği duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ... TANER SAVUT HAYATINI KAYBETTİ

Hatayspor tarafından yapılan açıklamada, “Başımız sağ olsun. Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.” denildi.

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GÖKHAN ZAN DUYURMUŞTU

Yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede bulunan ve depremzedelere yardımcı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taner Savut'un fotoğrafını paylaşarak "Başımız sağ olsun" demişti.

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