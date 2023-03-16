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Depremde yakınlarını kaybeden Karsu'dan yürek yakan sözler: 'Üzüldüğüme bile utanıyorum'

16.03.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve ülkemizde yaşanan asrın felaketinde çok sayıda akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde depremzedeler için sahne aldı. Sözleriyle yürek sızlatan Karsu'nun 'Üzüldüğüme bile utanıyorum' sözleri dikkat çekti.

Depremde yakınlarını kaybeden Karsu'dan yürek yakan sözler: 'Üzüldüğüme bile utanıyorum'

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Mart tarihlerinde ‘Yeniliğe Davet’ sloganıyla düzenlenen ‘İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ dün Gençlik Forumu’yla başladı.

Depremden etkilenen vatandaşlar için sahne alan ünlü şarkıcı Karsu, "Normalde çok konuşan bir insanım ama konuşamıyorum. O yüzden 25 yıldır çok iyi bir arkadaşımı, piyanomu size getirdim" dedi.

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"ACILARIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Ünlü şarkıcı, sözlerine " Bir aydır yaptığımız sohbetimi dinlettirmek isterim. Acılarımız çok büyük. Ben bugün sadece sanatçı 'Karsu' değilim. Türk'üm, Hataylı'yım, Antakyalı'yım, Karsu köyündeyim. Depremde vefat eden Aliye ve Meral halamın yeğeniyim. Tuna ablamın, Aziz ağabeyimin kuzeniyim. Bugün Pelin, Hira ve Hazal'ın teyzesiyim" diye devam etti.

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"ŞARKI SÖYLEMEK İSTER MİSİN?' DİYE SORDUKLARINDA KIZMIŞTIM"

"Yaptığımız bağış kampanyasında 120 milyon TL toplayabildik" diyen Karsu, "Benden de bir rica olmuştu. 'Bir şarkı söylemek ister misin?' dediler. İlk sorduklarında kızmıştım. Sonradan farkına vardım ki evimde yavaş yavaş piyano çalmaya başlıyordum. Acaba bu paramparça kalbimi toplamak için miydi? Sonra şarkıyı söylemeyi kabul ettim. Acaba ayıp mı olur? Herkesi üzer miyim? diye düşündüm. Ne söyleyebilirim diye düşünürken rahmetli Tuna ablamın bir sesli mesajı aklıma geldi. En son Antakya'da verdiğim konser çok güzeldi. O da gelmişti. Tuna ablam ile çok kalabalık olduğu için birbirimizi göremedik. Bana sesli mesaj bırakmıştı. 'Neredesin sen kız? Bulamıyorum seni' demişti. Bu yüzden 'Neredesin Sen' şarkısını söyledim" ifadelerini kullandı.

Karsu Dönmez, ‘Gesi Bağları’, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ve ‘Neredesin Sen’ gibi eserleri de seslendirdi.

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"ÜZÜLDÜĞÜME BİLE UTANIYORUM"

Sahne performansının ardından açıklamalar yapan Dönmez, depremin ardından Türkiye'de ilk kez sahneye çıktığını belirtip, "Ailemi arayınca 'Nasılsınız?' diye sormaya bile çekiniyorum. Amsterdam'da yaşıyorum. Geçen gün evimi temizliyordum. Evimi temizlediğim için bile utanıyorum. Çünkü temizleyecek bir evim var" dedi.

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