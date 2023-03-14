YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Depremde zemini kayan ve derin yarıklar oluşan mezra tahliye edildi

Depremde zemini kayan ve derin yarıklar oluşan mezra tahliye edildi

14.03.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasara yol açtığı Adıyaman'a bağlı Uğurlu mezrasının zemini yaklaşık 1,5 metre kaydı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden Adıyaman'a 10 kilometre uzaklıktaki Kayaönü köyünün Uğurlu mezrası da etkilendi. Depremde, mezrada bulunan 20 hanenin yarısı hasar görürken, enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

Mezrada fay hattının geçtiği araziler ortalama 1,5 metre kayarken aynı hat üzerindeki bazı evlerde ise zeminden yükselme oldu. Köylüler, gün aydınlandığında yerleşim yeri zemininin kaydığını ve derin yarıkların oluştuğunu gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD yetkilileri, bölgede yaptıkları incelemelerde zemindeki kaymanın sürdüğünü tespit ederek yerleşim yerinin tahliye edilmesini istedi.

Bunun üzerine mezrada yaşayanlar, geçici olarak 2 kilometre uzaklıkta düz alanda kurulan çadır kente yerleştirildi.

"ARTIK ORADA OTURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Kayaönü Köyü Muhtarı Rıfat Akgül, AA muhabirine, depremde hem köyün hem de mezranın hasar gördüğünü söyledi.

Uğurlu'da 100 kişinin ikamet ettiğini belirten Akgül, "Mezramızın zemini kaygan. Artık orada oturmak mümkün değil. Tehlike devam ediyor. Köylüler eşyalarının bir kısmını boşalttılar. Diğer eşyaları da yakın bir zamanda çıkaracaklar. Mağduriyetin giderilmesi için bir an önce yeni yerleşim yeri için yer tespiti ve zemin etütlerinin yapılması gerekiyor." dedi.

Mezra sakinlerinden 70 yaşındaki Mehmet Alagöz de deprem dolayısıyla zeminde derin yarılmaların ve çukurların oluştuğunu anlattı.

Alagöz, "İki depremden de mezramız olumsuz etkilendi. Hayvanlarımız yıkılan ahırlarda telef oldu. Mezramızın zemini sürekli kayıyor. 1,5 metre kayma yaşandı. Takip ediyorum, her gün biraz daha kayıyor. Gece sürekli zeminde hareketlenmeler oluyor. Yetkililer geldi, 'Kesinlikle burada oturmayın, bir an önce boşaltın' dedi. Eşyalarımızın bir kısmını çıkardık, şimdilik çadır kente yerleştik." ifadelerini kullandı.

Hasan Ersönmez de depremden önce mezrada olumsuz bir durum olmadığını dile getirerek, "Depremde oluşan yarıklar iyice açılmaya başladı. Günden güne de kayıyor. Burayı tahliye etmemiz istendi. Büyük korku ve panik yaşıyoruz. Çünkü sürekli kayıyor. Gözle görülür şekilde zeminde yarılmalar yaşanıyor." diye konuştu.

"TAHLİYE EDİLMESİ DOĞRU BİR KARAR"

Adıyaman Üniversitesi Madencilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ulaş İnan Sevimli de depremin yerleşim yerinde heyelanı tetiklediğini aktardı.

Heyelanların ani ve hareketsiz olarak değil, belli bir süre zarfında meydana geldiğine işaret eden Sevimli, şunları kaydetti:

"Heyelanların olduğu bölgede yarık ve çatlaklar görülür. Ülkemizin çeşitli yerlerinde ve özellikle fay hattı boyunca birçok heyelanlı bölge mevcut. Bunlar depremler sonrasında aktif hale gelebiliyor. 2011 Van Depremi sonucu değişik tip ve boyutlarda 77 heyelan tetiklenmişti. Burada da aynı durumun söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle mezranın tahliye edilmesi doğru bir karar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü bestekar enkazda eserlerini arıyorÜnlü bestekar enkazda eserlerini arıyor
Hatay'da depremzede esnaf için 1861 prefabrik iş yeri kuruluyorHatay'da depremzede esnaf için 1861 prefabrik iş yeri kuruluyor
Nurdağı ve İslahiye'de öğrenciler konteyner ve çadır sınıflarda derse başladıNurdağı ve İslahiye'de öğrenciler konteyner ve çadır sınıflarda derse başladı
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman köy heyelan tahliye yerleşim yeri

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Mart Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:34
Öğle
12:41
İkindi
16:02
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Mart Salı

Öner Eczanesi
Merkez
Erbil Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
Golbasi
Barış Eczanesi
Golbasi
Güneş Eczanesi
Besni
İnan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.