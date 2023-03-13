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Depremden etkilenen Gaziantep'te eğitim öğretim yeniden başladı

13.03.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, 662 bin 502 öğrenci dersbaşı yaptı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Gaziantep'teki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 62 bin 502 öğrenci için ders zili çaldı.

Gaziantep Lisesi'nde öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği gözlendi.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

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