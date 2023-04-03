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Depremden etkilenen İskenderun'da öğrenciler dersbaşı yaptı

03.04.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitim öğretim yeniden başladı.

Depremler nedeniyle okullarından bir süre ayrı kalan öğrenciler, anne ve babalarının eşliğinde okullarına geldi.

İskenderun Şirinyurt İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, eğitim öğretimin yeniden başlamasından mutlu olduklarını söyledi.

Depremin eğitimi de çok etkilediğine dikkati çeken Demiryürek, şöyle devam etti:

"39 okulda dersbaşı yapıyoruz kamu okullarında. Yaklaşık 10 bin öğrencimiz, 688 öğretmenimiz var. 117 okulun 17'si bu süreçte maalesef hizmet veremez hale geldi. 38 okul binamız az hasarlı, 62 binamız da sağlam vaziyette. Sağlam okullarla ağır hasar görmüş okulları ilişkilendirerek yolumuza devam edeceğiz. Hayatın bir an önce normalleşmeye kavuşabilmesi açısından öğrencilerin dersbaşı yapması bizim için hedefti. 60 bin öğrencinin 20 bininin kaydını aldırdığını görüyoruz. Bu aynı zamanda şehrin nüfusunda azalmaya yol açıyor. Bunu bertaraf edebilme amacıyla bir an önce dersbaşı yapmayı sağlam derslikleri açmayı önemsedik."

Demiryürek, ilçede 17 özel okul ve 4 rehabilitasyon merkezinin de açıldığını belirtti.

Öğrencilerden Begüm Peksoy da çok mutlu olduğunu ve okulunu çok özlediğini söyledi.

Ayşe Nida Sarsı da okulu açıldığı için çok sevinçli olduğunu dile getirdi.

Buğlem Serra Dumlu, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini belirterek, okulunun bir daha kapanmaması dileğinde bulundu.

Hatay'da, eğitim öğretim Reyhanlı, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde 27 Mart'ta başlamıştı.

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